النفط يرتفع لأكثر من 111 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة وسط مخاوف بشأن ضعف الإمدادات بعد إبقاء "أوبك بلس" على سياسة الإنتاج ووضع الاتحاد الأوروبي خططًا لفرض حظر على إمدادات النفط الروسي.

ووافقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك بلس" بالأمس على زيادة الإنتاج بنحو 432 ألف برميل يوميًا خلال يونيو المقبل، ما يتوافق مع اتفاق الإنتاج المبرم سابقًا، رغم الدعوات من قبل الدول المستهلكة لزيادة الإنتاج بوتيرة أكبر من المقررة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

في غضون ذلك، أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون "لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط" المعروف اختصارًا باسم "نوبك"، والذي يتيح رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في تحالف "أوبك بلس" بسبب ارتفاع الأسعار، وذلك في حال إقرار مشروع القانون من قبل الكونجرس.

وفي سياق منفصل، تقدمت المفوضية الأوروبية باقتراح يستهدف حظر إمدادات النفط الروسية، بما في ذلك الإلغاء التدريجي لواردات المنتجات المكررة الروسية بحلول نهاية عام 2022 وفرض حظر على جميع خدمات الشحن والتأمين لنقل النفط الروسي، لكن القرار لا يزال بحاجة إلى دعم الدول الأعضاء في الكتلة.

وفيما يتعلق بالتداولات، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو بنحو 0.3% عند 111.29 دولارا للبرميل، في تمام الساعة 08:59 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو 0.4% مسجلة 108.74 دولارا للبرميل.