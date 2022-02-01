النفط يرتفع إلى الأعلى مع شح الإمدادات والتعافي بعد الجائحة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، متداولة بالقرب من أعلى مستوياتها في سبع سنوات الأسبوع الماضي، حيث يراهن المستثمرون على بقاء الإمدادات شحيحة، مع زيادة محدودة للإنتاج من قبل منتجي النفط الرئيسيين وانتعاش قوي بعد الوباء في الطلب على الوقود.

وارتفع خام برنت تسليم أبريل نيسان 1.18 أو 1.31 بالمئة إلى 91.21 دولار للبرميل في الساعة 04:52 بتوقيت جرينتش.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا ، أو 0.36٪ ، إلى 88.48 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع بنسبة 1.5٪ في اليوم السابق.

وبلغ الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 يوم الجمعة عند 91.70 دولار و 88.84 دولار على التوالي. حققوا مكاسب بنحو 17٪ في يناير، وهي أكبر مكاسب شهرية منذ فبراير 2021، وسط نقص الإمدادات والتوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط.

يتوقع محللون في السوق على نطاق واسع أن تحافظ أوبك + ، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا ، على سياسة الزيادات التدريجية في الإنتاج عندما تجتمع يوم الأربعاء.

وعززت التوترات بين روسيا والغرب أسعار النفط الخام حيث أثارت روسيا الخلاف مع الغرب بشأن أوكرانيا، مما أثار مخاوف من احتمال تعطل إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

أدى خطر حدوث اضطرابات جيوسياسية في إمدادات النفط في وقت كانت فيه المخزونات شحيحة بالفعل بسبب الانتعاش القوي بعد الوباء إلى ارتفاع العلاوة التي تفرضها البراميل للتسليم الفوري، مما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار الحالي يجب أن يستمر.