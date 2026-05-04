النفط يرتفع لنحو 115 دولارا بعد الهجوم الإيراني على الإمارات

قفزت أسعار النفط بنحو 6%، يوم الاثنين، مع تصعيد إيران لهجماتها على الإمارات والسفن في الخليج العربي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 6.79 دولار، أو 6.3%، لتصل إلى 114.96 دولار للبرميل مساء اليوم، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4.23 دولار، أو 4.2%، ليصل إلى 106.17 دولار.

وتعرضت سفينة كورية جنوبية لانفجار في مضيق هرمز يوم الاثنين، وتسببت طائرات إيرانية بدون طيار في حريق في ميناء نفطي في الإمارات العربية المتحدة، حيث أظهرت طهران سيطرتها على نفط الشرق الأوسط بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن قواته البحرية ستفتح المضيق.

أعلن الجيش الأمريكي أنه دمر ستة زوارق إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز إيرانية وطائرات مسيرة أطلقتها طهران، وذلك في إطار عملية أطلقتها الولايات المتحدة لتحرير الملاحة عبر مضيق هرمز، حسبما صرح الأدميرال الأمريكي براد كوبر، قائد القيادة المركزية، يوم الاثنين.

وكانت حوالي 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية تمر عبر المضيق قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات ضد إيران في 28 فبراير.