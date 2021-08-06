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النفط يرتفع لكنه يتجه إلى أكبر خسارة أسبوعية منذ آذار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-06T07:20:16+0000
النفط يرتفع لكنه يتجه إلى أكبر خسارة أسبوعية منذ آذار

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الجمعة لكنها ظلت في طريقها صوب أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ مارس/ آذار حيث أثارت قيود السفر للحد من انتشار نسخة دلتا COVID-19 مخاوف بشأن الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا إلى 71.76 دولارًا للبرميل في الساعة 0640 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا إلى 69.54 دولارًا للبرميل ، لكن كلا العقدين تراجعا بنسبة 6٪ هذا الأسبوع ، وهو أكبر عدد منذ مارس آذار.

وتستعد اليابان لتوسيع قيود الطوارئ لتشمل المزيد من المحافظات بينما فرضت الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، قيودًا في بعض المدن وألغت الرحلات الجوية ، مما يهدد الطلب على الوقود.

ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 اليومية في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر. قراءة المزيد

ومع ذلك ، أدت المخاوف من تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران إلى الحد من انخفاض الأسعار.

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