النفط يرتفع لكنه يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر

شفق نيوز/ سجلت العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعا، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، بدعم من انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الأميركية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لكن الأسعار تتجه صوب أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر على خلفية مخاوف من تراجع الطلب.

زادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 74.61 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0025 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 70.84 دولاراً، بحسب بيانات رويترز.

وارتفع الخامان عند التسوية أمس الخميس للمرة الأولى في خمس جلسات بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

لكن بيانات إدارة معلومات الطاقة أظهرت أن إنتاج الخام الأميركي سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 13.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو ما يفاقم المخاوف من ارتفاع الإمدادات مع استئناف الإنتاج الليبي ومع تخطيط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لمزيد من تخفيف تخفيضات الإنتاج في 2025.

ويتجه برنت وخام غرب تكساس للتراجع بنحو ستة في المئة هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر.

يأتي التراجع الأسبوعي بعد أن خفضت أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025 فضلا عن انحسار المخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل على إيران قد يتسبب في اضطراب صادرات طهران النفطية.