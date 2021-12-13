سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النفط يرتفع أكثر من 1% وسط التفاؤل بضعف تأثير Omicron على الطلب

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-13T05:13:18+0000
النفط يرتفع أكثر من 1% وسط التفاؤل بضعف تأثير Omicron على الطلب

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط 1 بالمئة يوم الاثنين، لتواصل مكاسبها التي حققتها يوم الجمعة الماضي مدعومة بتفاؤل متزايد بأن تأثير متغير فيروس كورونا أوميكرون سيكون محدودا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1 دولار أو 1.33 بالمئة إلى 76.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:09 بتوقيت جرينتش.

وارتفع غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.5 دولار، أو 1.47٪ ، إلى 72.72 دولارًا للبرميل .

وسجل كلا المعيارين القياسيين مكاسب بنحو 8٪ الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب أسبوعي لهما في سبعة. لقد استعادوا أكثر من نصف الخسائر التي تكبدوها منذ اندلاع Omicron في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال علماء جنوب إفريقيا إنهم لا يرون أي علامة على أن البديل أوميكرون يسبب مرضًا أكثر خطورة، حيث أعلن المسؤولون عن خطط لطرح معززات لقاح مع اقتراب الإصابات اليومية من أعلى مستوياتها على الإطلاق. 

ومع ذلك، ظل المستثمرون حذرين بشأن الإفراج المنسق الذي تقوده الولايات المتحدة عن احتياطي النفط الخام من قبل الدول المستهلكة للنفط، فضلاً عن التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

related

أسعار النفط ترتفع مع شح المعروض والاقبال على اللقاحات

Date: 2021-07-27 05:18:49
أسعار النفط ترتفع مع شح المعروض والاقبال على اللقاحات

بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.. خاما البصرة الخفيف والثقيل ينخفضان

Date: 2021-03-17 08:31:07
بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.. خاما البصرة الخفيف والثقيل ينخفضان

ارتفاع أسعار النفط بفعل اضطرابات العراق

Date: 2019-10-08 13:19:29
ارتفاع أسعار النفط بفعل اضطرابات العراق

مستشار الكاظمي: ارتفاع أسعار النفط سيدفع الحكومة لعدم الاقتراض لسد العجز

Date: 2021-10-11 08:22:09
مستشار الكاظمي: ارتفاع أسعار النفط سيدفع الحكومة لعدم الاقتراض لسد العجز

أسعار نفط أوبك ترتفع لأكثر من 74 دولاراً

Date: 2021-06-24 10:32:05
أسعار نفط أوبك ترتفع لأكثر من 74 دولاراً

النفط يرتفع مع ضعف الدولار

Date: 2020-10-27 05:51:47
النفط يرتفع مع ضعف الدولار

أسعار النفط ترتفع بعد أسوأ خسارة متتالية منذ العام 2018

Date: 2021-08-23 05:18:50
أسعار النفط ترتفع بعد أسوأ خسارة متتالية منذ العام 2018

أسعار النفط ترتفع 3 دولارات للبرميل

Date: 2021-03-24 16:10:39
أسعار النفط ترتفع 3 دولارات للبرميل