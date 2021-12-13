النفط يرتفع أكثر من 1% وسط التفاؤل بضعف تأثير Omicron على الطلب

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط 1 بالمئة يوم الاثنين، لتواصل مكاسبها التي حققتها يوم الجمعة الماضي مدعومة بتفاؤل متزايد بأن تأثير متغير فيروس كورونا أوميكرون سيكون محدودا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1 دولار أو 1.33 بالمئة إلى 76.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:09 بتوقيت جرينتش.

وارتفع غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.5 دولار، أو 1.47٪ ، إلى 72.72 دولارًا للبرميل .

وسجل كلا المعيارين القياسيين مكاسب بنحو 8٪ الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب أسبوعي لهما في سبعة. لقد استعادوا أكثر من نصف الخسائر التي تكبدوها منذ اندلاع Omicron في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال علماء جنوب إفريقيا إنهم لا يرون أي علامة على أن البديل أوميكرون يسبب مرضًا أكثر خطورة، حيث أعلن المسؤولون عن خطط لطرح معززات لقاح مع اقتراب الإصابات اليومية من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ومع ذلك، ظل المستثمرون حذرين بشأن الإفراج المنسق الذي تقوده الولايات المتحدة عن احتياطي النفط الخام من قبل الدول المستهلكة للنفط، فضلاً عن التوترات بين روسيا وأوكرانيا.