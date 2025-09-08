النفط يرتفع أكثر من 1% مع مخاطر العقوبات على روسيا وزيادة إنتاج أوبك+

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1%، يوم الاثنين، مقلصة بعض خسائر الأسبوع الماضي، مع تغليب احتمالات فرض عقوبات إضافية على الخام الروسي بعد قصف ليلي في أوكرانيا، وذلك على الرغم من الزيادة المقررة من جانب أوبك+.

وصعد خام برنت 80 سنتاً أو 1.2% إلى 66.30 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتاً أو 1.2% إلى 62.62 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان قد خسرا أكثر من 2% يوم الجمعة، وتراجعا بأكثر من 3% خلال الأسبوع الماضي، عقب تقرير وظائف أميركي أضعف توقعات الطلب على الطاقة.

وأعلنت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها وعلى رأسهم روسيا، يوم أمس الأحد، عن زيادة إنتاج النفط اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول بمقدار 137 ألف برميل يومياً فقط، مقارنة بزيادات أكبر في الأشهر السابقة، مع سعي السعودية لاستعادة حصتها في السوق وسط مخاوف من فائض نفطي محتمل خلال الشتاء.

وتزامن ذلك مع تصعيد الحرب في أوكرانيا، إذ شنت روسيا أكبر هجوم جوي لها منذ بداية الحرب، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل واندلاع حريق في المبنى الحكومي الرئيسي بكييف.

ورغم توقعات بعض المؤسسات بفائض نفطي في عام 2026، تلقت الأسواق دعماً من الزيادة المحدودة في إنتاج أوبك+ واحتمال فرض عقوبات أميركية جديدة على روسيا، ما عزز الأسعار.