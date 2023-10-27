النفط يرتفع أكثر من دولار بعد ضربات أمريكية لأهداف إيرانية في سوريا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد يوم الجمعة وسط تقارير تفيد بأن الجيش الأمريكي ضرب أهدافًا إيرانية في سوريا مما أثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس مما قد يؤثر على الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0338 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول 1.16 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 89.09 دولاراً للبرميل. وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر ديسمبر/كانون الأول 1.08 دولار، أو 1.3% أيضًا، إلى 84.29 دولارًا للبرميل.

وقال البنتاغون يوم الخميس إن الضربات استهدفت منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التي يدعمها، ردا على الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وتزايدت هذه الهجمات منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.