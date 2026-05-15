النفط يقفز ويتخطى حاجز 107 دولارات للبرميل بعد اتفاق ترمب مع الصين

شفق نيوز - متابعة

سجلت العقود الآجلة للنفط الخام، اليوم الجمعة، ارتفاعاً جديداً بأكثر من دولارين للبرميل فوق 107 دولارات بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل لاتفاقيات مع الصين.

يأتي هذا بالتزامن مع اعلان ترمب في وقت سابق من اليوم، إبرام "اتفاقات تجارية رائعة" مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، مشيرا إلى أنّ الأخير عرض خلال قمتهما الهادفة إلى تخفيف حدة التوترات الثنائية والدولية تقديم مساعدة لفتح مضيق هرمز.

وكان ترامب يأمل من زيارته بكين واجتماعه مع "شي" في إبرام صفقات تجارية في قطاعات تشمل الزراعة والطيران والذكاء الاصطناعي، مع سعيه أيضا إلى تحقيق تقدم جيوسياسي في مجالات تشمل حرب الشرق الأوسط.