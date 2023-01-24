النفط يرتفع قليلا مع تعافي الطلب الصيني

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، في سوق تركز على آفاق تعافي الطلب من الصين أكبر مستورد، وعلى التوقعات الاقتصادية العالمية .

وارتفع خام برنت 5 سنتات إلى 88.24 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:16 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا إلى 81.75 دولارًا للبرميل.

بدأت أسعار النفط الخام في الأسواق الفعلية العام بارتفاع ، حيث أظهرت الصين ، التي لم تعد تتراجع بسبب ضوابط الوباء ، علامات على المزيد من الشراء، كما يخشى التجار من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تؤدي إلى تشديد الإمدادات.

ومع ذلك ، فإن أسعار النفط الخام تتأرجح مع استقرار الدولار والأخبار التي أعادت فتح الصين، وفقًا لمحلل OANDA إدوارد مويا.

وكتب مويا في مذكرة في الولايات المتحدة ، "لا يزال من الممكن أن ينقلب الاقتصاد ، ولا يزال بعض تجار الطاقة متشككين بشأن السرعة التي سيرتد بها الطلب الصيني على النفط الخام هذا الربع".

يراقب المتداولون ايضا هذا الأسبوع المزيد من بيانات الأعمال التي قد تشير إلى صحة الاقتصادات العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.