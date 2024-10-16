النفط يرتفع قليلا مع استمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة .يوم الأربعاء، وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما قد يحدث بعد ذلك في الصراع في الشرق الأوسط، بعد أن دفعت مخاوف الطلب السوق إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 74.39 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:50 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 70.77 دولاراً للبرميل.

هبطت أسعار النفط أكثر من أربعة بالمئة إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين يوم الثلاثاء بسبب توقعات أضعف للطلب وبعد تقرير إعلامي قال إن إسرائيل لن تضرب المواقع النووية والنفطية الإيرانية مما خفف المخاوف من تعطل الإمدادات، ومع ذلك، لا تزال المخاوف بشأن تصعيد الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران قائمة.

وفي الوقت الحالي، سوف يترقب السوق أحدث بيانات مخزون النفط في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي تقريره الأسبوعي في وقت لاحق من يوم الأربعاء و بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس. وسوف تأتي التقارير بعد يوم واحد من المعتاد بعد عطلة اتحادية.