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النفط يرتفع قبل تصويت الاتحاد الأوروبي على حظر روسيا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-09T04:52:14+0000
النفط يرتفع قبل تصويت الاتحاد الأوروبي على حظر روسيا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، حيث يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر الخام الروسي من المتوقع أن يشدد الإمدادات العالمية.

وارتفع خام برنت 24 سنتا أو 0.21 بالمئة إلى 112.63 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:43 بتوقيت غرينتش.

وارتفع ايضاً خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتاً او ما يعادل 0.10 بالمئة  ليصل الى 109.88 دولارات.

وارتفع برنت وغرب تكساس الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على النفط الروسي كجزء من حزمة العقوبات الأشد صرامة بشأن الصراع في أوكرانيا، يتطلب الاقتراح تصويتًاً بالإجماع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وقال نائب رئيس الوزراء البلغاري في وقت متأخر يوم الأحد، على الرغم من ذلك، أن البلاد ستستخدم حق النقض ضد العقوبات النفطية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا إذا لم تتراجع عن الحظر المقترح.

وأضاف أن "المحادثات ستستمر غداً الثلاثاء أيضاً، وقد تكون هناك حاجة إلى اجتماع للزعماء لاختتامه وان موقفنا واضح جدا، إذا كان هناك استثناء لبعض البلدان، فنحن نريد أن نحصل على عدم التقيد أيضا".

ويوم أمس الأحد ، تعهدت دول مجموعة السبع بحظر أو إنهاء واردات النفط الروسية، وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على المديرين التنفيذيين لبنك جازبرومبانك وشركات أخرى.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الأحد إن اليابان ، وهي جزء من مجموعة السبع وواحدة من أكبر خمسة مستوردين للخام في العالم ، ستحظر واردات الخام الروسي "من حيث المبدأ".

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