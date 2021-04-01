النفط يرتفع قبل اجتماع أوبك + بشأن سياسة الإنتاج

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الخام يوم الخميس لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة وسط توقعات بأن اجتماع أوبك وحلفائها في وقت لاحق يوم الخميس سيسفر عن قيود على الإنتاج في مواجهة تفشي عدوى فيروس كورونا في بعض المناطق.

وارتفع خام برنت تسليم يونيو 34 سنتا أو 0.53 بالمئة إلى 63.07 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط 2.2 بالمئة خلال الليل. وارتفع سعر النفط الأمريكي 38 سنتا أو 0.63 بالمئة إلى 59.54 دولاراً للبرميل بعد أن هبط 2.3 بالمئة يوم الأربعاء.

يجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا وكازاخستان ، وهي مجموعة تسمى أوبك +، في وقت لاحق يوم الخميس للنظر في الخيارات التي تشمل تمديد الإنتاج وزيادة تدريجية في الإنتاج.

وقالت مجموعة أوراسيا في تقرير عن التجمع "النتيجة الأكثر احتمالا ... الاجتماع ليست تغييرات مهمة في الإنتاج".

وقالت أوراسيا: "يشير التحذير المعروض في مناقشات أوبك + إلى أن أي قرارات بشأن التناقص التدريجي ستؤجل على الأرجح إلى اجتماع ايار" ، في إشارة إلى الإمداد التدريجي بوقف الإنتاج للسوق.

كما أثر خفض توقعات أوبك + لنمو الطلب على النفط لهذا العام بمقدار 300 ألف برميل يوميًا على الأسعار وزاد من احتمالية أن يؤدي الاجتماع إلى استمرار ضبط النفس.

تعمل أوبك + حاليًا على الحد من الإنتاج بما يزيد قليلاً عن 7 ملايين برميل يوميًا لدعم الأسعار وتقليل فائض المعروض. وأضافت السعودية إلى تلك التخفيضات مليون برميل يوميا أخرى.

جاءت التخفيضات بعد أن تحول تفشي فيروس كورونا الجديد إلى أكبر أزمة صحية عالمية في قرن وأدى إلى تجريد الطلب على النفط والوقود.