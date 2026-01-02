النفط يرتفع في أول يوم تداول لعام 2026

شفق نيوز - اربيل

ارتفعت أسعار النفط في أول يوم تداول لعام 2026 بعد أن تكبدت العام الماضي أكبر خسارة سنوية لها منذ 2020، مع استهداف المسيرات الأوكرانية منشآت النفط الروسية وضغط الحصار الأمريكي على صادرات فنزويلا.

بحلول الساعة الـ 0146 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة اليوم الجمعة إلى 60.99 دولارا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا إلى 57.56 دولارا للبرميل، وفقا لوكالة "رويترز".

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشن هجمات على المدنيين في أول أيام السنة الجديدة على الرغم من المحادثات المكثفة التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة لما يقرب من أربع سنوات.

وكثفت كييف ضرباتها ضد البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال الأشهر الماضية بهدف قطع مصادر تمويل موسكو لحملتها العسكرية في أوكرانيا.

وفي أحدث الإجراءات الأمريكية لزيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فرضت واشنطن يوم الأربعاء عقوبات على أربع شركات وناقلات نفط مرتبطة بها قالت إنها تعمل في قطاع النفط الفنزويلي.

ويهدف الحصار الأمريكي إلى منع الناقلات الخاضعة للعقوبات من دخول فنزويلا أو مغادرتها، كما أنه يجبر شركة الطاقة الحكومية على اللجوء إلى حلول غير تقليدية لتجنب إغلاق وحدات التكرير مع تراكم مخزونات الوقود المتبقية.

وسجل الخامان القياسيان خسائر سنوية تقارب 20 بالمئة في 2025، وهي الأكثر حدة منذ عام 2020، إذ بددت المخاوف بشأن زيادة المعروض والرسوم الجمركية تأثير المخاطر الجيوسياسية. وكان هذا هو العام الثالث على التوالي الذي يتكبد فيه برنت خسائر، وهي أطول سلسلة خسائر مسجلة.

وفي الولايات المتحدة، زاد إنتاج النفط لمستوى قياسي بلغ 13.87 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

وأضافت أن مخزونات النفط الخام انخفضت بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي بسبب تزايد نشاط التكرير.