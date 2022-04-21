النفط يرتفع في نطاق ضيق بفعل توقعات مقلقة للنمو العالمي

شفق نيوز/ تداولت أسعار النفط على ارتفاع لكن في نطاق ضيق، يوم الخميس، بعد أن اهتزت في وقت سابق من الأسبوع بفعل خسائر معروض من ليبيا وتوقعات مقلقة للطلب مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا أو 0.91 بالمئة إلى 107.77 دولارات للبرميل في الساعة 01:17 بتوقيت غرينتش لتعوض خسائر الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 102.75 للبرميل ، لتزيد من مكاسبها 19 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت ليبيا، عضو أوبك، أمس الأربعاء إن البلاد تخسر أكثر من 550 ألف برميل يومياً من إنتاج النفط بسبب الإغلاق في الحقول الرئيسية ومرافئ التصدير.

وما تزال توقعات الطلب في الصين تلقي بثقلها على السوق، حيث يخفف أكبر مستورد للنفط في العالم ببطء القيود الصارمة لـ COVID-19 التي أضرت بنشاط التصنيع وسلاسل التوريد العالمية.

وسلط صندوق النقد الدولي الضوء على المخاطر في الصين عندما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنحو نقطة مئوية كاملة يوم الثلاثاء.

ومع ذلك، لا يزال سوق النفط ضيقًا حيث تكافح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، يُطلق عليهم معًا أوبك+، للوفاء بأهداف إنتاجهم مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بشكل حاد في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل / نيسان.

وقال محللون إن تقلبات السوق من المرجح أن تنتعش مرة أخرى قريبًا ، حيث لا يزال الاتحاد الأوروبي يفكر في فرض حظر على النفط الروسي لغزو أوكرانيا.