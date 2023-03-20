النفط يرتفع في ظل صفقة البنوك السويسرية التاريخية ودعم البنوك المركزية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، بعد أن تكبدت أكبر خسارة أسبوعية لها في شهور مع إبرام بنك يو بي إس صفقة لشراء كريدي سويس وسعت بعض أكبر البنوك المركزية في العالم إلى طمأنة الأسواق المالية العالمية وتحقيق الاستقرار فيها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 73.32 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:34 بتوقيت جرينتش بعد خسارة ما يقرب من 12 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ ديسمبر كانون الأول.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.11 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 37 سنتًا، أو 0.6٪، بعد انخفاضه بنسبة 13٪ الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض له منذ أبريل الماضي.

أعلن أكبر بنك في سويسرا، UBS، في وقت متأخر من يوم الأحد أنه سيشتري المقرض رقم 2 في البلاد Credit Suisse في صفقة تاريخية. بعد الإعلان، تعهد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى بتعزيز سيولة السوق ودعم البنوك الأخرى.

قالت تينا تنج المحلل في أسواق النفط في سي إم سي إن صفقة البنك السويسري وإجراءات البنوك المركزية لضخ السيولة في الأسواق تعيد ثقة السوق مما أدى إلى انتعاش في الأصول الخطرة، بما في ذلك أسواق الخام.

وأضافت "الانتعاش المريح في الأسواق العريضة قد يستمر إذا خفف بنك الاحتياطي الفيدرالي نبرته بشأن رفع أسعار الفائدة".

قد يؤدي التباطؤ في رفع أسعار الفائدة إلى انخفاض العملة الأمريكية، مما يجعل السلع المقومة بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى.