النفط يرتفع في ظل توقعات نمو الإنتاج الأمريكي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء ،في ظل توقعات بأن يظل نمو إنتاج النفط الأمريكي مستقرا إلى حد كبير حتى عام 2025 مما يخفف المخاوف من فائض المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 78.97 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:13 بتوقيت جرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 73.72 دولارا. وارتفع كلا الخامين قليلا يوم الاثنين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء في توقعاتها للطاقة على المدى القصير إن الإنتاج المحلي الأمريكي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في ديسمبر كانون الأول 2023 والذي يزيد عن 13.3 مليون برميل يوميا حتى فبراير شباط 2025.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة أيضا توقعاتها لنمو إنتاج النفط المحلي في 2024 بمقدار 120 ألف برميل يوميا إلى 170 ألف برميل يوميا، وهو ما يقل بشكل حاد عن زيادة الإنتاج في العام الماضي البالغة 1.02 مليون برميل يوميا.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية عن مخزون النفط في وقت لاحق يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأمريكية 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي مع تعافي الإنتاج من موجة باردة وبدء أعمال الصيانة في مصافي التكرير.

ويتابع المتعاملون عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السفن في البحر الأحمر الحيوي والتي عطلت حركة المرور عبر قناة السويس، وهي أسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا ويمر عبرها ما يقرب من 12 بالمئة من تجارة النفط العالمية.