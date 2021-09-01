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النفط يرتفع في الأسواق العالمية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-01T05:18:41+0000
النفط يرتفع في الأسواق العالمية

شفق نيوز/ انتعشت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير صناعي أمريكي تراجع مخزونات النفط الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مستقرًا بعد الخسائر الليلية من تأثير إعصار إيدا على مصافي التكرير الأمريكية.

وارتفعت الأسعار قبل اجتماع أوبك + في الساعة 1500 بتوقيت غرينتش حيث من المتوقع أن تلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها بخطة لإضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى ديسمبر كانون الأول.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر / تشرين الثاني 44 سنتًا ، أو 0.44٪ ، لتصل إلى 72.12 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:14 بتوقيت غرينتش ، بينما بلغت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط (WTI) لشهر أكتوبر / تشرين الأول 68.97 دولارًا للبرميل ، بارتفاع 47 سنتًا أو 0.47٪.

وجاء تقرير معهد البترول الأمريكي (API) ليوم الثلاثاء الذي أظهر انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مما دعم الأسعار حيث تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 4 ملايين برميل للأسبوع المنتهي.

ومع ذلك ، من المتوقع أن تظل أسعار الخام الأمريكي تحت الضغط مع تعافي إنتاج النفط والغاز البحري في خليج المكسيك تدريجيًا ، لكن من المرجح أن تستغرق عمليات المصافي وقتًا أطول للعودة إلى طبيعتها ، حسبما قال محللون.

وقالت مصادر في أوبك + إنه على الرغم من العودة السريعة المتوقعة لإنتاج الخام الأمريكي ، تتوقع أوبك + أن تعاني السوق من عجز على الأقل حتى نهاية 2021.

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