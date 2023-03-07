النفط يرتفع عالميا.. ارتفاع أسعار خام البصرة بأكثر من 5%

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة يوم الثلاثاء، بأكثر من 5%، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 4.12 دولار بما يعادل 5.51% ليصل الى 78.92 دولارا.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لأسيا ايضا بمقدار 2.52 دولار بما يعادل 3.13% ليصل الى 83.07 دولارا للبرميل الواحد.

وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا مع بداية الاسبوع الحالي مع انخفاض إنتاج النفط الروسي وزيادة الطلب الصيني مع توقعات بارتفاع نمو الاقتصاد الصيني.