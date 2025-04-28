النفط يرتفع رغم الضبابية الاقتصادية وترقب زيادة إمدادات أوبك+

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، لكنها ظلت متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، مما ألقى بظلاله على توقعات النمو العالمي والطلب على الوقود، وسط ترقب لاحتمال زيادة إمدادات أوبك+.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً بحلول الساعة 04:29 بتوقيت غرينتش إلى 67.09 دولاراً للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتاً إلى 63.26 دولاراً للبرميل.

ومن المتوقع أن يقترح بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم "أوبك+"، تسريع زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي خلال اجتماعهم المقرر في الخامس من مايو/أيار.

وتسببت توقعات زيادة المعروض والمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي في انخفاض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1% خلال الأسبوع الماضي.

كما تعرضت السوق لهزات بسبب إشارات متضاربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبكين بشأن التقدم في تهدئة الحرب التجارية التي تهدد بتقويض النمو العالمي.

ويراقب المستثمرون كذلك المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، التي تستمر هذا الأسبوع.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه لا يزال "حذراً للغاية" حيال نجاح المفاوضات.

وفي إيران أيضاً، أسفر انفجار قوي في ميناء بندر عباس، أكبر موانئ البلاد، عن مقتل 40 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 1200 آخرين، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية يوم الأحد.

وفي سياق منفصل، ضغط كبار المسؤولين في إدارة ترامب على روسيا وأوكرانيا لإحراز تقدم نحو اتفاق سلام، عقب اجتماع فردي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الفاتيكان في اليوم السابق.