النفط يرتفع إثر قرار الفائدة الأمريكية وصراع الشرق الأوسط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط قليلا في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، مدعومة بمخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط ربما يؤثر على الإمدادات في منطقة الإنتاج الرئيسية والتوقعات بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي سيدعم الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 74.69 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:45 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 71.22 دولارا.

ويوم الأربعاء الماضي، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو انخفاض في تكاليف الاقتراض أكبر مما توقعه كثيرون،

وقال بنك ANZ: "لقد تعززت المعنويات بفضل خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط آمال في أن يتمكن من هندسة هبوط هادئ للاقتصاد". وأضاف: "كما ساهم ضعف الدولار الأميركي في دعم شهية المستثمرين".

وقال بنك ANZ أيضا إن القتال بين إسرائيل و إيران أثار مخاوف من أن الصراع قد يجر إيران، وهي منتج رئيسي للنفط في المنطقة.