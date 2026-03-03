النفط يرتفع بأكثر من 4% ويتجاوز 81 دولاراً للبرميل

شفق نيوز- متابعة

واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مرتفعة بأكثر من 4% ومتجاوزة مستوى 81 دولاراً للبرميل.

وتزامن ارتفاع النفط مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، وسط تقديرات صادرة عن JP Morgan بأن استمرار إغلاق المضيق لأكثر من 25 يوماً قد يدفع الدول إلى تقليص إنتاج النفط.

وتشهد أسعار النفط، ارتفاعاً لليوم الثالث على التوالي مع اتساع رقعة الصراع الأمريكي - الإسرائيلي مع إيران وتصاعد التهديدات لحركة الملاحة في مضيق هرمز، ما عزز المخاوف من اضطراب الإمدادات من إحدى أهم مناطق إنتاج الطاقة عالمياً.

وسجل خام برنت مستويات قاربت أعلى ذروة له منذ يناير 2025، فيما بلغ خام غرب تكساس أعلى مستوياته منذ يونيو 2025، قبل أن يقلصا جزءاً من مكاسبهما عند الإغلاق.

وجاءت هذه الارتفاعات وسط تقارير عن استهداف بنى تحتية للطاقة وناقلات نفط في المضيق، وإعلان إيراني عن إغلاقه، ما دفع بعض شركات الشحن والتأمين إلى تجنب المرور عبره. كما صعدت أسعار المنتجات المكررة، في ظل مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.