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النفط يرتفع بمقدار دولار واحد مع شح الامدادات

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-07T05:09:24+0000
النفط يرتفع بمقدار دولار واحد مع شح الامدادات

شفق نيوز/ عوضت أسعار النفط بعض الخسائر، اليوم الخميس، بعد أن هوت بأكثر من 5 بالمئة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة بعد إعلان الدول المستهلكة عن تحرير ضخم للنفط من احتياطيات الطوارئ لتعويض الإمدادات المفقودة من روسيا، الا انه مع التعويض بقت امدادات النفط شحيحة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.70 دولار أو 1.68 بالمئة إلى 102.77 دولاران للبرميل بحلول الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.42 دولار أو 1.48 بالمئة إلى 97.65 دولار للبرميل.

واتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن 60 مليون برميل بالإضافة إلى 180 مليون برميل التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي للمساعدة في خفض الأسعار في سوق ضيقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال محللون إنه حتى مع الإفراج عن مخزونات النفط الطارئة، ظل المعروض شحيحًا.

وأدت المحادثات غير المباشرة المتوقفة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي إلى تأخير إضافي لاحتمال رفع العقوبات عن النفط الإيراني ، مما أبقى السوق مشددة.

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