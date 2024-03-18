النفط يرتفع بفعل "مخاوف جيوسياسية"

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين، لتعزز مكاسبها من الأسبوع الماضي عندما صعدت الأسعار بنحو أربعة بالمئة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات.

وبحلول الساعة 00:45 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار ثلاثة سنتات إلى 85.37 دولارا للبرميل. وارتفعت عقود أبريل/نيسان لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط عشرة سنتات إلى 81.14 دولارا للبرميل.

ومازالت المخاوف الجيوسياسية مرتفعة أيضا، في إشارة إلى حملة أوكرانية مكثفة بالطائرات المسيرة على مصافي نفط روسية في مطلع الأسبوع.

ويوم السبت تسبب أحد الهجمات في اندلاع حريق في مصفاة سلافيانسك في كاسنودار التي تعالج 8.5 ملايين طن متري من النفط الخام سنويا أو 170 ألف برميل يوميا.

وفي الشرق الأوسط، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد أنه سيمضي قدما في خطط التوغل في رفح في جنوب قطاع غزة حيث يأوي أكثر من مليون نازح، في تحد للضغوط من حلفاء إسرائيل.