النفط يرتفع بفعل مخاطر هجمات أوكرانية وتصاعد التوتر بين أميركا فنزويلا

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي مع تقييم المتعاملين في السوق للمخاطر الناجمة عن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على مواقع روسية للطاقة فضلا عن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنت أو 0.2 بالمئة إلى 63.31 دولارا للبرميل بحلول الساعة الـ 0102 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 59.50 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين أمس الاثنين إنه استأنف شحنات النفط من إحدى نقاط الرسو في محطة تابعة له على البحر الأسود بعد هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة في 29 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال محللون لدى شركة ريتربوش اند أسوشيتس في مذكرة "العمل العسكري يدعم وجهة نظرنا بأن التوصّل إلى اتفاق سلام يظل احتمالا مستبعدا في أي وقت قريب وأن أسواق الديزل/الغاز على وشك أن تعود إلى الارتفاع".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين إن أولويات كييف هي الحفاظ على سيادة البلاد والحصول على ضمانات أمنية قوية، وإن النزاعات في المنطقة لا تزال الأكثر تعقيدا.

ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إحاطة إلى الكرملين اليوم الثلاثاء.

وأشار بنك إيه.إن.زد إلى أن الحملة الأمريكية المتصاعدة ضد فنزويلا تثير المخاوف من احتمال تأثر صادرات النفط بشكل أكبر.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن الرئيس دونالد ترامب أجرى محادثات مع كبار مستشاريه لمناقشة سبل الضغط على فنزويلا وقضايا أخرى.

وقال ترامب يوم السبت إنه يجب اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها "مغلقا بالكامل"، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.