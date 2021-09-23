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النفط يرتفع بفعل شح المعروض وتراجع المخزونات

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-23T05:14:07+0000
النفط يرتفع بفعل شح المعروض وتراجع المخزونات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، لتواصل مكاسبها القوية خلال الليل مع نمو الطلب على الوقود وتراجع مخزونات الخام مع استمرار تعثر الإنتاج في خليج المكسيك الأمريكي بعد إعصارين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 72.36 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:07 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.36 دولاراً للبرميل.

وقفز كلا العقدين القياسيين 2.5٪ يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 3.5 مليون برميل إلى 414 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر/ أيلول، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وجاء ارتفاع أسعار النفط حتى مع وصول الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في شهر واحد بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن زيادات أسعار الفائدة قد تأتي العام المقبل، أسرع من المتوقع.

عادة ما تنخفض أسعار النفط عندما يرتفع الدولار حيث أن الدولار القوي يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

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