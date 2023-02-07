النفط يرتفع بفعل توقعات الصين و زلزال تركيا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، يوم الثلاثاء، مدفوعة بالتفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين والمخاوف بشأن نقص الإمدادات بعد إغلاق محطة تصدير رئيسية بعد زلزال في تركيا.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتًا ، أو 093٪ ، إلى 81.74 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتًا ، أو 1.11٪ ، إلى 74.93 دولارًا للبرميل.

وقال إدوارد مويا المحلل لدى OANDA: "أسعار النفط الخام آخذة في الارتفاع على خلفية التوقعات بأن الانتعاش الصيني سوف يترسخ وبسبب انقطاع الإمدادات من الزلزال الذي دمر تركيا".

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة يوم الأحد إن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يأتي نصف نمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام من الصين ، مضيفًا أن الطلب على وقود الطائرات آخذ في الارتفاع.

ورفعت السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم ، أسعار خامها الرئيسي للمشترين الآسيويين للمرة الأولى في ستة أشهر وسط توقعات بتعافي الطلب على النفط ، خاصة من الصين.

وتوقفت العمليات في ميناء تصدير النفط التركي البالغ مليون برميل يوميًا في جيهان بعد زلزال كبير ضرب المنطقة.