النفط يرتفع بفعل تصاعد الحرب في أوكرانيا وعلامات تحسن الطلب الصيني

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء ،وسط تصعيد في الحرب في أوكرانيا وعلامات على نمو واردات الصين من الخام في حين حد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية من مكاسب الأسعار بشكل عام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 73.40 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:03 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 69.53 دولارا للبرميل.

قالت مصادر في السوق يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 4.75 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي. لكن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 2.48 مليون برميل.

ويبدو أن تصاعد الحرب بين روسيا، المنتج الرئيسي للنفط، وأوكرانيا قد دعم الأسعار.

قالت موسكو إن أوكرانيا استخدمت يوم الثلاثاء صواريخ ATACMS الأميركية لضرب الأراضي الروسية للمرة الأولى. وخفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سقف احتمال شن هجوم نووي.

وقد أدى ضعف واردات الصين حتى الآن هذا العام إلى انخفاض أسعار النفط، حيث انخفض خام برنت بنسبة 20% من ذروته في أبريل/نيسان عند أكثر من 92 دولاراً للبرميل.