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النفط يرتفع بفعل انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-22T05:17:28+0000
النفط يرتفع بفعل انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط حوالي 1٪، يوم الأربعاء، ممتدة مكاسبها المسائية ، بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي في أعقاب إعصارين ، مما يسلط الضوء على شح المعروض مع تحسن الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا أو 1.15 بالمئة إلى 71.33 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:06 بتوقيت جرينتش ، لتزيد من مكاسبها 35 بالمئة عن يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا أو 1.15 بالمئة إلى 75.21 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفعت 44 سنتا يوم الثلاثاء.

وقالت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 6.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر / أيلول.

من المتوقع أن تظل الإمدادات شحيحة بعد أن قالت رويال داتش شل ، أكبر منتج أمريكي في خليج المكسيك ، إن الأضرار التي لحقت بمنشآت النقل البحرية ستقلص الإنتاج في أوائل العام المقبل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ، أن مخزونات البنزين تراجعت بمقدار 432 ألف برميل ، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير ، بما في ذلك وقود الطائرات ، بمقدار 2.7 مليون برميل .

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