النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ كسب النفط مزيدا من الارتفاع يوم الأربعاء، حيث أدت حزمة المساعدات المالية الأمريكية لمواجهة فيروس كورونا وتراجع مخزونات النفط الخام إلى رفع الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.29 بالمئة إلى 51.38 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.42 بالمئة إلى 48.20 دولارا.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي ، أن مخزونات النفط الخام هبطت 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى حوالي 492.9 مليون برميل.

وصوت مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون على تلبية طلب الرئيس دونالد ترامب بزيادة مدفوعات المساعدات المباشرة لـ COVID-19 للأمريكيين المتضررين من الوباء إلى 2000 دولار.

ويمكن أن تكتسب أسعار النفط قوة مع بدء برامج التطعيم في جميع أنحاء العالم العام المقبل، مما يسمح للبلدان بتخفيف القيود المفروضة على الحركة وأنشطة الأعمال.

وعلى المدى القصير، من المرجح أن تؤدي المخاوف من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا إلى الحد من المكاسب.

ويلوح في الأفق اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك + ، في 4 يناير / كانون الثاني.

وتعمل أوبك + على تقليص تخفيضات إنتاج النفط القياسية هذا العام لدعم السوق. ومن المقرر أن تعزز المجموعة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في كانون الثاني ، وتدعم روسيا زيادة أخرى بنفس الكمية في شباط.