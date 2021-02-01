سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النفط يرتفع بفعل المزيد من لقاحات كورونا وخفض الإنتاج

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-01T05:23:38+0000
النفط يرتفع بفعل المزيد من لقاحات كورونا وخفض الإنتاج

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، بفعل برامج التطعيم وخفض الإنتاج من كبار المنتجين على الرغم من ظهور الإصابات الجديدة واكتشاف متغيرات جديدة تعمل على كبح الأسعار.

وبحلول الساعة 05:11 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا إلى 55.44 دولارًا للبرميل، في حين صعدت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 إلى 52.48 دولارًا.

وتعززت أسعار النفط بفعل برامج التطعيم الجارية في البلدان المتضررة بشدة وخفض الإنتاج من قبل كبار المنتجين مثل المملكة العربية السعودية والعراق لكن النشوة بشأن نهاية محتملة للوباء تقوضت بسبب بطء وتيرة التطعيمات وظهور أنواع جديدة من فيروس كورونا.

ومع ذلك، مع المزيد من اللقاحات التي أثبتت نجاحها في التجارب وتراجع العدوى في بعض المناطق، من المرجح أن يرتفع الطلب على النفط والوقود مع تلقيح المزيد من سكان العالم ضد COVID-19.

وعلى اثر الارتفاع في أسعار النفط تستعد شركات التنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة لارتفاع في الطلب لاضافة الحفارات، مما يعني زيادة في أعدادها للشهر السادس على التوالي في كانون الثاني.

related

اسعار النفط ترتفع بعد تراجع إصابات كورونا

Date: 2020-02-19 12:28:09
اسعار النفط ترتفع بعد تراجع إصابات كورونا

النفط ينزل دون 60 دولارا

Date: 2020-01-27 15:07:57
النفط ينزل دون 60 دولارا

ارتفاع أسعار النفط بفعل اضطرابات العراق

Date: 2019-10-08 13:19:29
ارتفاع أسعار النفط بفعل اضطرابات العراق

المعدن الأصفر يرتفع مع تراجع الأسهم وتباطؤ توزيع لقاح كورونا

Date: 2021-01-12 09:04:28
المعدن الأصفر يرتفع مع تراجع الأسهم وتباطؤ توزيع لقاح كورونا

العالم يتكبد خسائر تزيد عن 3 ترليون دولار جراء كورونا

Date: 2020-02-27 10:13:10
العالم يتكبد خسائر تزيد عن 3 ترليون دولار جراء كورونا

انخفاض المخزونات الامريكية ترفع اسعار النفط في الاسواق العالمية

Date: 2020-07-01 11:35:52
انخفاض المخزونات الامريكية ترفع اسعار النفط في الاسواق العالمية

تداعيات كورونا تبقي اسعار النفط مستقرة وسط قلق

Date: 2020-03-24 22:43:09
تداعيات كورونا تبقي اسعار النفط مستقرة وسط قلق

الذهب يرتفع وسط ترجح كفة التحفيز الأميركي على آمال اللقاح

Date: 2020-12-07 07:50:06
الذهب يرتفع وسط ترجح كفة التحفيز الأميركي على آمال اللقاح