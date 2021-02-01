النفط يرتفع بفعل المزيد من لقاحات كورونا وخفض الإنتاج

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، بفعل برامج التطعيم وخفض الإنتاج من كبار المنتجين على الرغم من ظهور الإصابات الجديدة واكتشاف متغيرات جديدة تعمل على كبح الأسعار.

وبحلول الساعة 05:11 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا إلى 55.44 دولارًا للبرميل، في حين صعدت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 إلى 52.48 دولارًا.

وتعززت أسعار النفط بفعل برامج التطعيم الجارية في البلدان المتضررة بشدة وخفض الإنتاج من قبل كبار المنتجين مثل المملكة العربية السعودية والعراق لكن النشوة بشأن نهاية محتملة للوباء تقوضت بسبب بطء وتيرة التطعيمات وظهور أنواع جديدة من فيروس كورونا.

ومع ذلك، مع المزيد من اللقاحات التي أثبتت نجاحها في التجارب وتراجع العدوى في بعض المناطق، من المرجح أن يرتفع الطلب على النفط والوقود مع تلقيح المزيد من سكان العالم ضد COVID-19.

وعلى اثر الارتفاع في أسعار النفط تستعد شركات التنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة لارتفاع في الطلب لاضافة الحفارات، مما يعني زيادة في أعدادها للشهر السادس على التوالي في كانون الثاني.