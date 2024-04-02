النفط يرتفع بفضل بيانات التصنيع المتفائلة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة ،يوم الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط مما أوقد شرارة صعود العقود الآجلة الأمريكية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران 37 سنتا إلى 87.79 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:46 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 32 سنتا إلى 84.03 دولارا للبرميل.

وتوسع نشاط التصنيع في الصين في مارس آذار للمرة الأولى في ستة أشهر، وفي الولايات المتحدة لأول مرة في عام ونصف العام، وهو ما اعتبرته الأسواق مؤشرا على ارتفاع الطلب على النفط. والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بينما الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك.

في غضون ذلك، تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعا عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لها يوم الأربعاء لمراجعة تنفيذ السوق والأعضاء لتخفيضات الإنتاج.

ومن المتوقع أن يلتزم الأعضاء بسياسة الإمدادات الحالية التي تدعو إلى خفض الإنتاج الطوعي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني.