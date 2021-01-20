النفط يرتفع بعد آمال بتحفيز امريكي ضخم

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء ، مما زاد من المكاسب القوية خلال الليل ، وسط توقعات بأن تمضي الإدارة الأمريكية المقبلة في إنفاق تحفيزي ضخم من شأنه أن يعزز الطلب على الوقود ويخفض مخزونات الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.76 بالمئة إلى 53.38 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:21 بتوقيت غرينتش ، بزيادة 1.2 بالمئة يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتًا ، أو 0.66٪ ، إلى 56.25 دولارًا للبرميل ، لتزيد من ارتفاعها بنسبة 2.1٪ يوم الثلاثاء.

وحثت جانيت يلين المرشحة لوزير الخزانة من الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المشرعين يوم الثلاثاء على "التصرف بشكل كبير" بشأن الإنفاق على الإغاثة من الوباء ، مما يعزز الآمال في الإنفاق الهائل لتعزيز النمو.

ومع ذلك ، لا يزال السوق قلقًا بشأن الطلب على النفط على المدى القريب ، حيث خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط في الربع الأول بمقدار 580 ألف برميل يوميًا ، بسبب عمليات الإغلاق المشددة وإغلاق الحدود لوقف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت العاصمة الصينية بكين يوم الأربعاء عن إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على COVID-19 وستغلق محطة مترو أنفاق بعد أن أبلغت المدينة عن أكبر قفزة يومية لها في حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وسيراقب التجار بيانات مخزون الخام والمنتجات الأمريكية المقرر صدورها من معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء ومن إدارة معلومات الطاقة يوم الجمعة.