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النفط يرتفع بعد قيام أرامكو السعودية برفع سعر بيع الخام

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-08T05:17:05+0000
النفط يرتفع بعد قيام أرامكو السعودية برفع سعر بيع الخام

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، بعد أن رفعت شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط المملوكة للدولة سعر البيع الرسمي لخامها، مما يشير إلى أن الطلب لا يزال قويا في وقت تتضاءل فيه الإمدادات.

وارتفع خام برنت 90 سنتًا أو 1.1٪ إلى 83.64 دولار للبرميل، في الساعة 05:11 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضه بنحو 2٪ الأسبوع الماضي. وارتفع النفط الأمريكي 87 سنتًا أو 1.1٪ إلى 82.14 دولار، بعد أن انخفض بنسبة 3٪ تقريبًا خلال يوم الجمعة.

ورفعت أرامكو في وقت متأخر من يوم الجمعة سعر البيع الرسمي لشهر ديسمبر كانون الأول لآسيا لخامها العربي الخفيف إلى 2.70 دولار للبرميل مقابل خام عمان / دبي. 

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا ، المعروفين باسم أوبك + ، الأسبوع الماضي على الالتزام بخطتهم لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من ديسمبر/ كانون الأول.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا أوبك + لإنتاج المزيد من البراميل للحد من ارتفاع الأسعار وقال يوم السبت إن إدارته لديها "أدوات أخرى" للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط. 

في مكان آخر، تراجعت واردات الصين من النفط في أكتوبر إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، حيث أوقفت المصافي المملوكة للدولة عمليات الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، في حين تم تقييد المصافي المستقلة بحصص محدودة لجلب النفط الخام.

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