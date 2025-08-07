النفط يرتفع بعد سلسلة خسائر.. الطلب الأمريكي يعزز الأسعار رغم التوترات

شفق نيوز– متابعة

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً بنسبة 1%، يوم الخميس، بعد خمسة أيام من الخسائر المتتالية، مدعومة بتراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، في مؤشر على قوة الطلب في أكبر اقتصاد عالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 62 سنتاً، أو ما يعادل 0.9%، لتصل إلى 67.51 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:42 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتاً، أو بنسبة 1.1%، ليبلغ 65.03 دولاراً للبرميل.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجعت مخزونات الخام بمقدار 3 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس/ آب، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنحو 591 ألف برميل فقط.

ويعود هذا التراجع إلى ارتفاع صادرات الخام وزيادة معدلات تشغيل المصافي، خاصة في مناطق ساحل الخليج والساحل الغربي.

ورغم هذا الزخم الإيجابي، تتعامل الأسواق بحذر في ظل استمرار الغموض الجيوسياسي، خصوصاً مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على روسيا، وفرضه رسومًا جمركية جديدة بنسبة 25% على السلع الهندية بسبب استمرار وارداتها من النفط الروسي.

ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيّز التنفيذ بعد 21 يومًا من 7 أغسطس/ آب.

كما ألمح ترامب إلى إمكانية اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الصين، ما يضيف مزيداً من القلق للأسواق العالمية.