النفط يرتفع بعد سقف أسعار الخام الروسي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بعد أن دخلت مجموعة السبع حدا أقصى لسعر النفط الروسي المحمول بحرا حيز التنفيذ يوم الاثنين في قمة حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي عن طريق البحر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا إلى 83.16 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:27 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 50 سنتًا إلى 77.43 دولارًا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة بأكثر من 3٪ في الجلسة السابقة، بعد أن أثارت بيانات قطاع الخدمات الأمريكية مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل مسار تشديد سياسته النقدية.

يأتي الحد الأقصى لأسعار مجموعة السبع في الوقت الذي يحاول فيه الغرب تقييد قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا ، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بالإجراء حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.

اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا الأسبوع الماضي على حد أقصى قدره 60 دولارًا للبرميل على النفط الروسي المنقول بحراً.

في غضون ذلك، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، يُطلق عليهم مجتمع أوبك + ، يوم الأحد على التمسك بخطتهم في أكتوبر تشرين الأول لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر تشرين الثاني.

في الصين ، خففت المزيد من المدن قيود COVID خلال عطلة نهاية الأسبوع ، مما أثار التفاؤل بشأن زيادة الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.