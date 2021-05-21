النفط يرتفع بعد خسائر استمرت لثلاثة أيام

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط ، اليوم الجمعة ، لتتعافى من خسائر استمرت ثلاثة أيام مع استعداد المستثمرين لعودة إمدادات الخام الإيراني بعد أن قال مسؤولون إن إيران والقوى العالمية أحرزت تقدمًا في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو تموز 8 سنتات ، أو 0.1٪ ، إلى 65.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0646 بتوقيت غرينتش ، في حين بلغ غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 62.16 دولارًا للبرميل ، بارتفاع 22 سنتًا ، أو 0.4٪.

لكن على مدار الأسبوع ، انخفض كلا العقدين بنحو 5٪ ويسجلان أكبر خسارة أسبوعية لهما منذ مارس آذار بعد أن قال الرئيس الإيراني إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والبنوك والشحن في بلاده.

وتجري إيران والقوى العالمية محادثات منذ أبريل نيسان بشأن إحياء الاتفاق وقال المسؤول بالاتحاد الأوروبي الذي يقود المناقشات يوم الأربعاء إنه واثق من التوصل إلى اتفاق.

وكتبت هيليما كروفت من آر بي سي كابيتال ماركتس: "يبدو أنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات النووية الجارية في فيينا ، ويبدو أن حوالي مليون برميل يوميًا من البراميل الإيرانية الإضافية ستصل إلى السوق في النصف الثاني من هذا العام".

ومع ذلك ، لا يزال المستثمرون متفائلين بشأن تعافي الطلب على الوقود هذا الصيف حيث ستسمح برامج التطعيم في أوروبا والولايات المتحدة لمزيد من الناس بالسفر ، على الرغم من أن الحالات المتزايدة في أنحاء آسيا يمكن أن تؤثر على استهلاك تلك المنطقة.

وقال محللو جي بي مورجان إن رهانات الخيارات على ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار لعقد برنت في ديسمبر 2021 قفزت بعد بيانات التضخم الأمريكية القوية بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي ، مع تضاعف الفائدة المفتوحة على المكالمات ثلاث مرات تقريبًا في مايو. ويتوقع البنك أن ينتهي خام برنت عام 2021 عند 74 دولارًا.

وقال جيه.بي مورجان إنه للوصول إلى 100 دولار ، سيحتاج الطلب إلى متوسط ​​أعلى من 102.6 مليون برميل يوميًا في الربع الثالث وأن ينمو إلى 103.6 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع ، في غياب أي استجابة إضافية من أوبك + للإمدادات.

وقال سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية يوم الخميس إن الطلب على النفط ارتفع إلى 95 مليون برميل يوميا.

وقال جيه.بي مورجان: "زيادة الإنتاج والصادرات الإيرانية أكثر من المتوقع ستكون عاملاً مقيدًا آخر على العوامل الأساسية التي تدفع الأسعار للأعلى نحو 100 دولار للبرميل وحدها".

ويتوقع البنك أن يرتفع إنتاج الخام الإيراني والمكثفات إلى 3.2 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول من نحو 2.8 مليون برميل يوميا في الربع الأول ويصل إلى 4.2 مليون برميل يوميا فقط في أوائل 2023.