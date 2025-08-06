النفط يرتفع بعد تهديدات ترامب لمشتري الخام الروسي

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد أن سجّلت أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع خلال الجلسة السابقة، مدفوعة بمخاوف من تعطل الإمدادات عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

وارتفع خام برنت بمقدار 43 سنتًا، أو ما يعادل 0.6%، ليصل إلى 68.07 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا، أو 0.6%، ليصل إلى 65.56 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بأكثر من دولار يوم الثلاثاء، لتغلق عند أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع، في جلسة رابعة من الخسائر، وسط توقعات بزيادة في المعروض نتيجة خطط أوبك+ لزيادة الإنتاج في سبتمبر.

وفي خطوة جديدة، هدّد ترامب يوم الثلاثاء بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الهندية خلال 24 ساعة، ردًا على استمرار مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الطاقة قد يشكل ضغطًا على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وردًا على ذلك، وصفت الحكومة الهندية تهديدات ترامب بأنها “غير مبررة”، وأكدت عزمها على حماية مصالحها الاقتصادية، ما عمّق الخلاف التجاري بين البلدين.

من جانبها، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك+) زيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميًا خلال شهر سبتمبر، ما يمثل إنهاءً مبكرًا لأحدث تخفيضات الإنتاج المتفق عليها.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاضًا في مخزونات الخام بمقدار 4.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مقارنةً بتوقعات أشارت إلى تراجع قدره 600 ألف برميل فقط. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها الرسمية في وقت لاحق.