النفط يرتفع بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، لتقلص الخسائر الحادة التي تكبدتها على مدى الجلستين الماضيتين، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضًا غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 74.67 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:23 بتوقيت جرينتش، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.84 دولارا للبرميل، بارتفاع 45 سنتا أو 0.6 بالمئة.

واستقر الخامان القياسيان يوم أمس الأربعاء عند أدنى مستوياتهما منذ الثاني من أكتوبر تشرين الأول لليوم الثاني على التوالي.

وانخفض الخامان القياسيان 6-7 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب لعامي 2024 و2025.

وفي الولايات المتحدة، انخفضت مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر السوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء، مقابل توقعات بتراكم مخزونات الخام.

ومن المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، وهو أول خفض متتالي لأسعار الفائدة في 13 عاما، مع تحول التركيز من تهدئة التضخم في منطقة اليورو إلى حماية النمو الاقتصادي.