النفط يرتفع بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، في مؤشر على زيادة الطلب وتحول الاهتمام بعيدا عن الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 88.51 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:31 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات، أو 0.11 بالمئة، إلى 83.45 دولارا للبرميل.

وأفادت مصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية 3.237 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل نيسان. وفي المقابل توقع ستة محللين استطلعت "رويترز" آراءهم ارتفاعا قدره 800 ألف برميل.

ويترقب المتعاملون البيانات الأمريكية الرسمية عن مخزونات النفط والمنتجات المقرر صدورها في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الولايات المتحدة (1430 بتوقيت جرينتش) لتأكيد التراجع الكبير في المخزونات.

وفي الوقت نفسه، تتزايد التوقعات بأن تخفض المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو حزيران، مما قد يساعد في دعم النمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة الطلب على النفط.