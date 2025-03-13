النفط يرتفع بعد انخفاض المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، بعد انخفاض مخزونات البنزين الامريكية بشكل كبير، فيما حدت من المكاسب المخاوف بشأن تأثير حروب الرسوم الجمركية المتزايدة على النمو الاقتصادي العالمي .

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات إلى 71.04 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:10 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2 سنتا إلى 67.71 دولارا للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 1.4 مليون برميل في أحدث أسبوع، .

وانخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 5.7 ملايين برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير أيضا بأكثر من المتوقع.

واظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أيضا أن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير الاستراتيجيين في نيسان للأوراق المالية والاستثمار، إن "انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة رفع التوقعات بزيادة الطلب الموسمي في الربيع، لكن المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي العالمي لحروب الرسوم الجمركية ضغطت على السوق".

وأضاف أنه "مع تقدم العوامل القوية والضعيفة في وقت واحد، أصبح من الصعب على السوق أن تميل بشكل حاسم في اتجاه أو آخر".

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء بتصعيد الحرب التجارية العالمية بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع الاتحاد الأوروبي، في حين قال شركاء تجاريون رئيسيون للولايات المتحدة إنهم سيردون على الحواجز التجارية التي أقامها الرئيس الأميركي بالفعل.

لقد أدى التركيز المفرط لترامب على الرسوم الجمركية إلى زعزعة ثقة المستثمرين والمستهلكين والشركات وإثارة المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك اظهر التقرير الشهري لمنظمة أوبك أن أوبك+، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، رفعت الإنتاج في فبراير/شباط بمقدار 363 ألف برميل يوميا إلى 41.01 مليون برميل يوميا.

وأبقت المجموعة على توقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في عام 2025.