النفط يرتفع بعد انخفاضه 2% بفعل زيادة محتملة في إنتاج أوبك

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر من، اليوم الخميس بعد أن هبطت بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين لزيادة محتملة في إنتاج أوبك+ في مقابل إشارات متضاربة بشأن الرسوم الجمركية من البيت الأبيض والمحادثات النووية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.09 بالمئة إلى 66.18 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:38 بتوقيت جرينتش، في حين ربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 62.34 دولاراً للبرميل.

وسجل خام برنت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع قيام المستثمرين بتقييم جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على إيران.

وانخفضت الأسعار 2% في جلسة التداول السابقة بعد ذكر أن العديد من أعضاء أوبك+ سيقترحون أن تسرع المجموعة زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني في يونيو، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على محادثات أوبك+.

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قدّمت دلائل على اقتراب الولايات المتحدة والصين من محادثات تجارية بعض الدعم للأسعار. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن البيت الأبيض مستعد لخفض رسومه الجمركية على الصين إلى 50% لفتح باب المفاوضات.

محللون في شركة ريستاد إنرجي إن الحرب التجارية المطولة بين الولايات المتحدة والصين قد تؤدي إلى خفض نمو الطلب على النفط في الصين إلى النصف هذا العام إلى 90 ألف برميل يوميا من 180 ألف برميل يوميا.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأربعاء أن ترامب يدرس أيضا إعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات أجزاء السيارات من الصين.

في خطوة قد تُسبب ضغطًا هبوطيًا على أسعار النفط، ستُجري الولايات المتحدةفي وإيران جولة ثالثة من المحادثات نهاية هذا الأسبوع بشأن اتفاق مُحتمل لإعادة فرض القيود على برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم.

ويراقب السوق المحادثات بحثًا عن أي مؤشر على أن التقارب الأمريكي الإيراني قد يُؤدي إلى تخفيف العقوبات على النفط الإيراني وزيادة المعروض.