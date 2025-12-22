النفط يرتفع بعد اعتراض أميركا ناقلة قبالة فنزويلا

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة من يوم الاثنين، عقب قيام الولايات المتحدة باعتراض ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا وفي المياه الدولية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 44 سنتًا، أو ما يعادل 0.73%، لتصل إلى 60.91 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:41 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الاميركي 40 سنتًا، أو 0.71%، إلى 56.92 دولارًا للبرميل.

وأفاد مسؤولون أميركيون بأن خفر السواحل الاميركي يلاحق أيضاً ناقلة نفط أخرى في المياه الدولية قرب فنزويلا، في عملية تُعد الثانية من نوعها خلال عطلة نهاية الأسبوع، والثالثة خلال أقل من أسبوعين في حال نجاحها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تراجعت فيه أسعار برنت وخام غرب تكساس بنحو 1% خلال الأسبوع الماضي، بعد انخفاضهما بنحو 4% في الأسبوع الذي بدأ في 8 كانون الأول / ديسمبر.

وفي سياق متصل، قال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إن المحادثات التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية في ولاية فلوريدا بين مسؤولين من الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا، بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ركزت على توحيد المواقف، واصفًا إياها بالمثمرة.

إلا أن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية أشار إلى أن التعديلات التي أدخلها الأوروبيون وأوكرانيا على المقترحات الاميركية لم تُحسّن فرص التوصل إلى السلام.