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النفط يرتفع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة متواضعة للإنتاج

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-03T18:46:27+0000
النفط يرتفع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة متواضعة للإنتاج

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس؛ بعد أن قالت مصادر إن مجموعة "أوبك+" اتفقت على زيادة متواضعة للإنتاج لـ500 ألف برميل يوميا من يناير /كانون الثاني 2021  إثر فشل التوصل إلى تسوية على سياسة أوسع نطاقا وأطول أجلا لبقية العام القادم.

تعني الزيادة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا، في إطار "أوبك+"، سيخفضون الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل سبعة بالمئة من الطلب العالمي من يناير كانون الثاني، مقارنة مع تخفيضات حالية تبلغ 7.7 مليون برميل يوميا.

وبحلول الساعة 17:22 بتوقيت غرينتش، كان برنت مرتفعا 39 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 48.64 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.6 بالمئة ليسجل 45.57 دولار.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك: "كانت أوبك+ بحاجة ماسة إلى تحاشي نوبة غضب، لذا كانت زيادة صغيرة في يناير كانون الثاني مقبولة للسعوديين".

وأضاف أنه "في ظل ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي، لا يسع أوبك+ أن تسمح للأمريكيين باقتناص حصة سوقية على حسابهم".

ورفع المنتجون الأمريكيون الإنتاج الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ يونيو /حزيران 2019، ليصل وفقا لبيانات حكومية إلى 11.1 مليون برميل يوميا.

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