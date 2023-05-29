النفط يرتفع بعد اتفاق مبدئي لسقف الدين الأمريكي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، بعد أن توصل زعماء الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي لسقف ديون، ربما لتفادي تعثر أكبر اقتصاد في العالم ومستهلك للنفط، رغم أن المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة حدت المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 77.49 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:37 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.29 دولارا للبرميل، بارتفاع 62 سنتا أو 0.85%.

وأدى الوصول إلى الصفقة والاقتراب من تجنب التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة إلى تجديد شهية المستثمرين للأصول ذات المخاطر العالية مثل السلع.

وارتفعت الأسعار حيث أظهرت محادثات سقف الديون الأمريكية تقدمًا وبعد أن حذر وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان البائعين على المكشوف من المراهنة على أن أسعار النفط ستنخفض أكثر.

ونُظر إلى تحذير بن سلمان على أنه إشارة إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المعروفة باسم (أوبك+)، قد يخفضون الإنتاج أكثر عندما يجتمعون في الرابع من يونيو / حزيران.

وسيراقب المستثمرون بيانات التصنيع والخدمات في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم ، هذا الأسبوع بالإضافة إلى بيانات الرواتب غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة بحثًا عن إشارات بشأن النمو الاقتصادي والطلب على النفط.