النفط يرتفع بشكل طفيف بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في أربع سنوات في الجلسة السابقة والتي حفزها قرار أوبك+ بتسريع زيادات الإنتاج، مما أثار مخاوف من فائض المعروض في وقت أثارت فيه الرسوم الجمركية الأمريكية مخاوف بشأن الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات إلى 60.33 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:50 بتوقيت جرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات إلى 57.23 دولارا للبرميل.

واتفقت أوبك+ يوم السبت على تسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، حيث زادت الإنتاج في يونيو بمقدار 411 ألف برميل يوميا.

سترفع زيادة الإنتاج في يونيو من قِبل ثمانية مشاركين في مجموعة أوبك+، التي تضم حلفاء مثل روسيا، إجمالي الزيادات المُجمّعة لأبريل ومايو ويونيو إلى 960 ألف برميل يوميًا.

في غضون ذلك، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين إن أجندة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية وخفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية ستعمل معا لتعزيز الاستثمار الطويل الأجل في الاقتصاد الأمريكي، مضيفا أن الأسواق المالية الأمريكية "مضادة للهشاشة" وستتغلب على أي اضطرابات قصيرة الأجل.

وخفض بنك باركليز توقعاته لسعر خام برنت يوم الاثنين بمقدار 4 دولارات إلى 70 دولارا للبرميل في عام 2025 وحدد تقديراته لعام 2026 عند 62 دولارا للبرميل، مشيرا إلى "طريق صخري أمام الأساسيات" وسط تصاعد التوترات التجارية وتحول أوبك + في استراتيجية الإنتاج الخاصة بها.