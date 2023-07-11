النفط يرتفع بسبب تخفيضات أوبك + وضعف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء ، لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة ، مع تركيز التجار على تخفيضات الإمدادات من جانب أكبر مصدري النفط في العالم ، السعودية وروسيا ، وضعف الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.40 بالمئة إلى 78.05 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:56 بتوقيت جرينتش وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.31 دولارا.

تراجعت الأسعار بنسبة 1٪ يوم الاثنين وسط توقعات بارتفاع إمكانية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع الأسبوع الماضي بنسبة 4.5٪.

وساعدت تخفيضات الإمدادات من جانب أكبر مصدري النفط في العالم ، السعودية وروسيا ، والمقرر إجراؤها في أغسطس اب على رفع الأسعار القياسية ، والتي تلقت أيضًا دعما مع انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في شهرين.

في حين قال مسؤولو البنك المركزي إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض التضخم ، إلا أن الأسواق شعرت بالارتياح من المؤشرات التي تشير إلى أن المسؤولين يعتقدون أيضًا أن دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب من نهايتها.

وقالت السعودية الأسبوع الماضي إنها ستمدد خفضها المليون برميل يوميا على الأقل حتى أغسطس آب ، وقالت روسيا إنها ستخفض صادراتها النفطية الشهر المقبل بمقدار 500 ألف برميل