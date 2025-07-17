النفط يرتفع بدعم تحسن الطلب وبيانات اقتصادية

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة ،اليوم الخميس ،بعدما تكبدت خسائر في الجلسة السابقة، مدعومة ببيانات اقتصادية أقوى من المتوقع من أكبر مستهلكي النفط في العالم وعلامات على انحسار التوتر التجاري.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا بما يعادل 0.39 % إلى 68.79 دولاراً للبرميل خلال التعاملات.

بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.47 % إلى 66.69 دولاراً للبرميل.

وكان كلا الخامين القياسيين قد نزلا بأكثر من 0.2 % في الجلسة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 3.9 ملايين برميل إلى 422.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو انخفاض أكثر حدة من التوقعات التي كانت لتراجع 552 ألف برميل، مما يشير إلى نشاط أقوى للمصافي وانخفاض المعروض وزيادة الطلب.

أظهر تقرير من البنك المركزي الأمريكي عن الاقتصاد، والذي صدر يوم الأربعاء، انتعاش النشاط في الأسابيع القليلة الماضية. لكن النظرة المستقبلية "محايدة إلى متشائمة بعض الشيء"، إذ أفادت شركات بأن ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات يضغط على الأسعار.

وأظهرت بيانات من الصين تباطؤ النمو في الربع الثاني من العام، لكن ليس بالقدر الذي كان يخشى منه في السابق.

كما أظهرت البيانات أن معالجة الخام في مصافي الصين في يونيو ارتفعت 8.5 % على أساس سنوي، ما يعني زيادة الطلب على الوقود.

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أن الاتفاق التجاري مع الهند بات قريبا جدا، في حين يمكن التوصل إلى اتفاق مع أوروبا أيضا.