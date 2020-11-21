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النفط يرتفع الى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أشهر

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-21T06:28:56+0000
النفط يرتفع الى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أشهر

شفق نيوز/ اغلقت اسعار، النفط السبت، على ارتفاع إلى أعلى مستوياته في ما يقرب من ثلاثة أشهر مع التطورات الإيجابية للقاح Covid-19 التي مهدت الطريق لانتعاش أكثر استدامة في الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط بنسبة 5 ٪ هذا الأسبوع لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي حيث طلبت شركة Pfizer Inc. و BioNTech SE تصريحًا طارئًا للقاح Covid .

واغلق النفط غرب تكساس الوسيط لتسليم كانون الاول على ارتفاع بلغ، 41 سنتًا ليغلق عند 42.15 دولارًا للبرميل وارتفع العقد 5% هذا الاسبوع.

وزاد مزيج برنت لتسوية كانون الثاني 76 سنتا إلى 44.96 دولارا للبرميل. وارتفع العقد بنسبة 5.1٪ هذا الأسبوع ايضا.

وعزز الامل في ارتفاع الاسعار هو ان تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون إنتاج الخام تحت السيطرة، حيث من المتوقع أن تؤجل المجموعة ، المعروفة باسم أوبك + ، زيادة الإنتاج المخطط لها.

وتبحث أوبك + ، التي تجتمع في 30 تشرين الاول و 1 كانون الاول ، في خيارات لتأجيل ثلاثة أشهر على الأقل من كانون الاول لتقليص التخفيضات البالغة 7.7 مليون برميل يوميًا بنحو مليوني برميل يوميًا.

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