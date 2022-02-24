النفط يخترق 100 دولار لأول مرة منذ 2014 اثر هجمات أوكرانيا

شفق نيوز/ اخترق النفط مستوى 100 دولار للبرميل، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ 2014 مع نقل روسيا قواتها إلى أوكرانيا ما أثار مخاوف من أن حربا في أوروبا قد تعطل إمدادات الطاقة العالمية.

وسجل خام برنت أعلى مستوى عند 101.34 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة ، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2014 ، وبلغ 101.20 دولار للبرميل الساعة 04:23 بتوقيت جرينتش ، بارتفاع 4.36 دولار أو 4.5 بالمئة.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.22 دولار ، أو 4.6٪ ، إلى 96.32 دولار للبرميل ، بعد ارتفاعها إلى 96.51 دولارًا ، وهو أيضًا أعلى مستوى منذ أغسطس 2014.

قال وزير الخارجية الروسي دميترو كوليبا في تغريدة على تويتر إن روسيا شنت غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا وتستهدف المدن بضربات بالأسلحة.

وأذن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعملية عسكرية في شرق أوكرانيا يوم الخميس فيما يمكن أن يكون بداية حرب في أوروبا بسبب مطالب روسيا بإنهاء توسع الناتو باتجاه الشرق.

وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ، وتبيع الخام بشكل أساسي إلى المصافي الأوروبية ، وهي أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا ، حيث توفر حوالي 35٪ من إمداداتها.

عاقبت الدول الغربية واليابان يوم الثلاثاء روسيا بفرض عقوبات جديدة على أوامرها بإرسال قوات إلى مناطق انفصالية في شرق أوكرانيا وهددت بالمضي قدماً إذا شنت موسكو غزواً شاملاً لجارتها. حتى الآن ، لا توجد عقوبات على تجارة الطاقة حتى الآن.

وقالت اليابان وأستراليا يوم الخميس إنهما مستعدتان للاستفادة من احتياطياتهما النفطية، إلى جانب دول أخرى أعضاء في وكالة الطاقة الدولية ، إذا تضررت الإمدادات العالمية بسبب الأعمال العدائية في أوكرانيا. اقرأ أكثر

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا: "أحد العوامل التي يمكن أن تكون بمثابة كبح مؤقت للأسعار هو الاتفاق النووي الإيراني مع شائعات تدور حول إمكانية الإعلان عن اتفاقية جديدة ، ربما في وقت مبكر من هذا الأسبوع".

"ومع ذلك ، فإن مخاوف أوكرانيا ، وتداعياتها الأوسع سوف تستمر في دعم أسعار النفط التي تظل شراء قويًا عند الانخفاضات."